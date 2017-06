Gran acogida de exposición fotográfica sobre el Che

El público villaclareño visita la exposición fotográfica, que sobre el Comandante Ernesto Guevara, está montada en el Complejo Escultórico que lleva el nombre del Guerrillero Heroico en Santa Clara.

Se trata de 50 imágenes tomadas por fotorreporteros de Prensa Latina, que muestran la trayectoria del Che, en las diversas responsabilidades que ocupó luego del triunfo del Primero de enero de 1959.

Luis Enrique González Acosta, presidente de Prensa Latina, destacó la valía de la muestra, que permite rememorar la activa presencia de Ernesto Guevara y sus enseñanzas, en aras de edificar la Patria Nueva.

Por su parte, Richard Ruiz Julien, joven periodista de la Agencia, expresó el agradecimiento de sus colegas por la oportunidad de presentar en Villa Clara las fotos exclusivas, para homenajear al legendario héroe.

