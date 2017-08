Carnaval reanima el verano de los holguineros

Una pasarela de hechuras coreográficas propias de los grandes éxitos musicales del Carnaval, en el último medio siglo, entre pirotecnia, glamour y el socorrido vértigo de las luces, sirvió de portada al Carnaval en Holguín.

Bajo la dirección de Víctor Osorio Zaldívar, la gala inaugural de las fiestas populares regresó al imponente escenario del Centro Cultural Bariay, que resultó inmenso para las intenciones artísticas, y pequeño aun para su público, pese al aforo de casi un millar de espectadores a cielo abierto.

Dedicado a la radio cubana en sus múltiples aniversarios, el espectáculo brilló por lo alto, sin requerir hilos que pauten la avalancha de movimiento y sonido, en el aquelarre carnavalesco típico.

Tras la apertura de sus fiestas populares, Holguín afronta el calor del verano y los cuidados higiénicos precisos, para disfrutarlas responsablemente hasta el domingo.

