Ballet de Cuba combina juventud y experiencia

Mientras una parte del Ballet Nacional de Cuba prosigue de gira por España, Italia y Francia, los más jóvenes integrantes de la compañía bailarán obras clásicas y contemporáneas, anunció hoy la entidad.

La más reciente promoción de artistas actuará en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, los próximos días; el programa de las funciones abrirá con Tiempo de danzón, coreografía de Eduardo Blanco, sobre música de Arturo Márquez, y diseños de Ricardo Reymena.

Cuatro bailarines con diferentes formas de moverse asumirán Yo, tú, él y ella, de la bailarina y coreógrafa Ely Regina, quien se inspiró en un tema musical de la estadounidense Alexia Moore, conocida por el nombre artístico de Pink.

La compañía interpretará A la luz de tus canciones, una obra de Alicia Alonso concebida en homenaje a la cantante cubana Esther Borja en su centenario, a partir de composiciones de Ernesto Lecuona.

