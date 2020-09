El Director Nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán informó hoy que Cuba reportó al cierre de este miércoles 40 nuevos casos positivos a la COVID-19, todos son cubanos, de ellos uno es importado, y en la jornada no se lamenta ningún fallecido.

De los nuevos diagnosticados, el experto dijo que 37 son contactos de casos confirmados; en dos no se precisa la fuente de infección y uno se contagió en el extranjero: de todos ellos 20 estaban asintomáticos.

Sobre los nuevos pacientes, el doctor Durán puntualizó que 14 son de La Habana; 23 de Ciego de Ávila; uno de San Cristóbal, en Artemisa; otro de Florida, en Camagüey así como uno de Jatibonico, en Sancti Spíritus (importado).

Refirió que están ingresados en el país 577 casos activos, y fueron dadas 31 altas.

No podemos confiarnos, la Covid-19 es traicionera

Para detectar la COVID-19 se procesaron este miércoles 7 mil 625 muestras en Laboratorios de Biología Molecular en el país destacó el Director Nacional de Epidemiología, del MINSAP, Francisco Durán.

Señaló que se encuentran ingresados en hospitales dos pacientes en estado crítico y cinco graves, y se diagnosticaron con el virus once pacientes en edades pediátricas.

El experto dijo que Pinar del Río, Las Tunas, Villa Clara, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y la Isla de la Juventud no reportan casos hace más de 15 días, pero alertó que no podemos confiarnos pues la COVID-19 es una enfermedad muy traicionera que mata y aún no tiene cura.

Al referirse a la situación mundial de la pandemia, Durán refirió que los países más afectados por el virus son Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Perú y Colombia.