La Habana, Cuba. – Nuestro país reportó al cierre de este miércoles 5 nuevos casos positivos a la Covid-19, todos de La Habana; no se lamentó ningún fallecido, y fueron dadas 3 altas médicas, informó hoy el Director Nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán.

En la habitual conferencia de prensa, el experto puntualizó que de los nuevos diagnosticados, 2 son de San Miguel de Padrón, 2 del Cerro y 1 del Cotorro, 4 son contactos de casos confirmados y en 1 no se precisa la fuente de infección, en tanto solo 1 estaba asintomático.

El doctor Durán dijo que de los 2 mil 353 pacientes positivos a la enfermedad se encuentran ingresados en hospitales 44 casos activos.

Destacó que todos presentan una evolución clínica estable y no se reportan pacientes graves ni críticos.

Indicadores favorables, pero sin descuidar las medidas

El Director Nacional de Epidemiología, del MINSAP, Francisco Durán destacó hoy que para detectar la Covid-19 se procesaron este miércoles 2 mil 309 muestras de todas las provincias.

Puntualizó que en la jornada se diagnosticó un adolescente de 16 años de edad, contacto de un caso positivo, y una niña de 8 años, en la cual todavía no se precisa la fuente de infección, ambos de La Habana.

Durán destacó que 2 mil 221 pacientes en Cuba ya están recuperados de la Covid-19 y señaló que 144 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

Convocó a seguir cumpliendo con las medidas de protección para evitar rebrotes del contagioso virus en el país y señaló que en el mundo se reportan más de 10 millones de casos confirmados y más de 511 mil fallecidos por la enfermedad.

Sin exceso de confianza

El Director Nacional de Epidemiología, Francisco Durán explicó los resultados que avalan la aprobación de que La Habana pase mañana a la primera fase de la etapa de recuperación post Covid-19 y el resto de los territorios–con excepción de Matanzas– a la segunda.

Destacó que en el país existe una reducción del número de casos positivos y puntualizó que desde hace más de una semana la capital cubana viene cumpliendo los indicadores sanitarios establecidos por el MINSAP.

No obstante, Durán alertó que aunque todos estábamos deseosos de volver a la nueva normalidad es importante no olvidar que la enfermedad no tiene comparación con ninguna otra, pues el papel que tienen los asintomáticos en su transmisión no había ocurrido con ningún otro virus respiratorio.

En ese sentido, insistió que con la participación de todos, cumpliendo lo establecido, podemos evitar rebrotes.