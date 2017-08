Investigan erosión en playas cubanas

La mayoría de las 257 playas evaluadas en el país presentan indicios de erosión y en muchas de ellas no se identifican causas humanas directas.

El Doctor en ciencias José Luis Juanes, del Instituto de Ciencias del Mar, afirmó que ese es el resultado de una investigación en la que aparecen las incluidas en el programa de desarrollo turístico y una parte considerable de ellas con asentamientos costeros.

Mencionó que los estudios en ese sentido partieron del Macroproyecto Escenarios de peligro y vulnerabilidad de la zona costera cubana, dirigidos a pronosticar la respuesta a los efectos de la elevación del nivel del mar.

El experto añadió que obtuvieron una evaluación actualizada de los sectores costeros más críticos desde el punto de vista ambiental, y salieron a relucir acciones como la construcción desordenada e ilegal de instalaciones en la costa y extracciones clandestinas de arena.

