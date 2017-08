Comienza feria tecnológica al centro de Cuba

La Feria Tecnológica La Guayabera 5.0 comienza hoy, en Sancti Spíritus, y se desarrollará hasta el día 19 en La Casa de la Guayabera que conserva la mayor colección de la prenda nacional cubana.

El evento estará dedicado al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que tendrá lugar en la ciudad de Sochi, Rusia, en octubre venidero.

En esta ocasión está prevista la conferencia inaugural titulada Fidel y la Historia de la Informática en Cuba, mientras que una de las propuestas para mañana es la presentación del Boletín promocional Pensamiento y de la página de Facebook de la Música Espirituana.

La Casa de la Guayabera, nombre que recibe el emblemático recinto donde sesionará la Feria Tecnológica, ofrecerá un programa científico que contempla conferencias, conciertos, exposiciones y la presentación de programas y aplicaciones informáticas desarrollados por empresas cubanas.

