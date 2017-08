Abrirán en Cienfuegos nueva ruta patrimonial

Auspiciada por la Cátedra de Antropología Samuel Feijoo de la Universidad de Cienfuegos, la dirección municipal de Cultura y el Gabinete de Arqueología del Museo Naval, se abrirá en la temporada alta de turismo la Ruta Patrimonial Fray Bartolomé de las Casas.

Ileana Ferriol, directora del nuevo proyecto de desarrollo local, informó que es el primero en el país con la temática y resaltará a una figura de trascendencia universal con visitas al lugar donde estuvo enclavada su encomienda de aborígenes americanos.

La Doctora Nereyda Moya, de la Universidad de Cienfuegos, subrayó que la Ruta Patrimonial contribuirá a materializar un viejo anhelo dirigido a destacar las virtudes de Fray Bartolomé de las Casas.

Sobresalió por su humanismo y defensa de derechos de los nativos y constituirá un producto histórico, cultural y natural representativo de las tradiciones del territorio.

