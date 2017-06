Incrementos injustificados (+Tarifas referenciales)

En el mes de julio La Voz del Oyente, un espacio de esta emisora, publicó las quejas de Alex Pardo, residente en 10 de Octubre, y de Amarilis Díaz, de San Miguel del Padrón, referidas al incremento del precio del pasaje por los boteros en diferentes recorridos de la capital.

En ese momento, el Director General de Transporte Provincial de La Habana, José Conesa González explicó, en conferencia de prensa, que en los monitoreos se había constatado un aumento desmedido de los precios en las rutas que cubren los transportistas a partir del día 30 de junio.

El funcionario sostuvo que esos incrementos eran injustificados, pues el precio del combustible y los impuestos del contribuyente no habían variado.

Conesa informó también que como resultado de un acuerdo del Consejo de la Administración Provincial, se iniciaría un proceso de notificación a todos los transportistas, para dejarles constancia de la necesidad de que no se incrementaran los precios referenciados.

Igualmente, se estableció que a quienes violaran lo establecido se les retiraría definitivamente la Licencia Operativa y fue habilitado el teléfono 18-8-20 de la Dirección de Transporte para recibir las quejas o inquietudes de la población.

En aquel momento también dialogó con Radio Reloj la vicepresidenta en funciones del Consejo de la Administración de La Habana, Isabel Hamze Ruiz, quien afirmó que el Estado daba pasos para elevar el valor del peso cubano y que cualquier acción en sentido contrario era inadmisible.

Hamze añadió que el Gobierno de la capital tiene la obligación de proteger los intereses del pueblo, sobre todo de los sectores de menores ingresos, los cuales se mantienen con los mismos salarios, pensiones o prestaciones.

“El repentino aumento del pasaje por los conductores no estatales, sustentado en falsas especulaciones, es irrespeto al pueblo, violación grave y conlleva medidas ejemplarizantes”, subrayó la funcionaria.

