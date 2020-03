Vigente bonificación del Banco Metropolitano

La Habana, Cuba. – Este domingo está vigente la bonificación del 10 por ciento que ofrece el Banco Metropolitano al total de las compras y pagos de servicios de los clientes con tarjetas magnéticas RED, en los establecimientos y oficinas comerciales, a través de los Terminales de Puntos de Venta (POS).

Ese beneficio, que comprende las tarjetas emitidas para el pago de salarios, estímulos, jubilaciones, pensiones y las de cuentas de ahorro, también podrá ser disfrutado el próximo fin de semana.

Para consultar las bonificaciones recibidas y las operaciones realizadas, los clientes del Banco Metropolitano pueden hacerlo a través de los cajeros automáticos y los servicios de la Banca Móvil.

Con vistas a aclarar dudas e inquietudes, los interesados pueden visitar los perfiles institucionales de la entidad en Facebook y Twitter, o comunicar con Telebanca por la vía telefónica.

