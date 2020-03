Una alternativa segura

La Habaana, Cuba. – En oposición a los programas y aplicaciones de código cerrado que dominan el Internet actual, encontramos el software libre, base de la verdadera soberanía tecnológica.

Esta alternativa ofrece auténtico poder sobre la tecnología, para adaptarla en base a los requerimientos de los usuarios, y además se caracteriza por la seguridad y privacidad.

Cuba aboga en su Política Integral para el Perfeccionamiento de la Informatización de la Sociedad por impulsar el uso del software libre, principalmente en las estructuras estatales, pues el Estado debe tener control de los programas que usa, no sólo para optimizar su funcionamiento en base a sus necesidades particulares; sino también para garantizar la seguridad de su empleo.

En un contexto marcado por los intereses de las grandes potencias, Cuba trabaja por la soberanía tecnológica absoluta, y por construir un camino seguro hacia el desarrollo sostenible.

