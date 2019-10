Un minuto androide

La Habana, Cuba. – El desarrollo del software en Cuba es un sector que apuesta por la creatividad y la calidad para complacer las necesidades de los usuarios.

Dentro de esta rama, las aplicaciones de telefonía móvil están entre las opciones más seguidas por la población; así lo recogen las estadísticas de sitios como CubaApk y Apklis, además, los internautas de la Isla optan también por utilizar aplicaciones nacionales que cuentan con miles de descargas.

Encabezando este listado se encuentra toDus, la plataforma de mensajería instantánea, seguida por HabanaTrans, la propia Apklis, Transfermóvil y Donde Hay.

Aunque el desarrollo de aplicaciones nacionales eficientes y atractivas es un camino donde queda mucho por andar, no hay duda de que los usuarios cubanos están ansiosos por vivir esta experiencia, mucho más cercana a sus necesidades.



