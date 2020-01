Ultiman detalles para Conferencia de Innovadores

La Habana, Cuba. – Carmen Rosa López Rodríguez, segunda secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba, presidió la reunión sobre los preparativos de la II Conferencia de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, ANIR.

La dirigente exhortó a tomar las medidas necesarias para que la reunión, programada para los días 24 y 25 de este mes en La Habana, logre los objetivos esperados, luego de un amplio proceso de base efectuado durante un año.

Alfredo Machado López, Presidente de la ANIR, señaló que es importante dar respuesta a los planteamientos de los innovadores en los encuentros programados por sectores, paso que es uno de los objetivos primordiales de la Conferencia.

En la reunión, estuvieron presentes los secretarios generales de los Sindicatos Nacionales y dirigentes que atienden ese frente en el movimiento sindical cubano.

