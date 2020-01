Sesionará Asamblea del Poder Popular en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – Ernesto Barreto Castillo, Presidente de la Asamblea del Poder Popular en Pinar del Río, convocó a delegados y diputados de esa provincia para que asistan el sábado a la primera sesión extraordinaria de ese órgano correspondiente al 2020.

Durante la reunión se abordará como único tema el balance de los Órganos en el perfeccionamiento del Poder Popular, correspondiente al calendario anterior, el cual se caracterizó por un mayor hostigamiento de la administración norteamericana.

La Asamblea del Poder Popular en Pinar del Río mantiene dentro de ese sistema las comisiones permanentes de trabajo, que abarcan las esferas productivas y de servicios, con el propósito de comprobar el funcionamiento en ambos sectores.

Cada uno de sus integrantes tiene la responsabilidad de reunirse y examinar periódicamente los cumplimientos e incumplimientos de los centros.

