Respuesta de editoriales cubanas al feroz bloqueo

La Habana, Cuba. – Una respuesta concreta contra la nueva ignominia imperial de prohibir en Estados Unidos la adquisición de los textos de las editoriales Verde Olivo y Capitán San Luis, dieron editores, escritores y trabajadores de ambas casas productoras de libros.

En el habitual Espacio de Reflexión Colectiva contra el Bloqueo celebrado en el Memorial de la Denuncia en La Habana, Abel Prieto, director de la Oficina del Programa Martiano, señaló que la nueva prohibición de Trump demuestra la catadura moral de ese gobierno.

Explicó que los cubanos no se quedarán cruzados de brazos y los escritores publicarán los textos en internet, los llevarán en memorias flash y discos adonde quiera que vayan.

Agregó Abel Prieto que ese bloqueo a nuestras editoriales demuestra que estamos en una nueva inquisición, esta vez dirigida y ordenada por el imperio, quien deja ver su propia decadencia.

En espacio de Reflexión Colectiva contra el Bloqueo, celebrado en el Memorial de la Denuncia, el periodista Wilmer Rodríguez explicó que ante esa medida obsoleta, los cubanos podrían llevar a escenarios internacionales los libros impresos y donarlos en las actividades.

El narrador Enrique Pérez Díaz aseveró que el imperio impide la divulgación de los textos de las editoriales Capitán San Luis y Verde Olivo en su país porque temen a la realidad cubana, y señaló que no hay editoriales militares en el mundo que escriban para niños y jóvenes como lo hacen las cubanas.

Isora Gutiérrez, editora de Verde Olivo, recordó que el Che se planteó como objetivo en esa publicación trasmitir la verdad de nuestra historia, sobre todo a las nuevas generaciones.

Ramón Labañino, Héroe de la República de Cuba, expresó que la prohibición de esas casas editoriales en Estados Unidos es un nuevo tipo de inquisición.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.