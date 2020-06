Cubanos siguen laborando en medio de la Covid-19

Isla de la Juventud – El Consejo de Defensa Municipal en la Isla de la Juventud decidió permitir, desde hoy, la circulación de bicicletas, motos y autos ligeros para gestiones de trabajo y uso personal o familiar.

Matanzas – El Consejo de Defensa Municipal de Ciénaga de Zapata, junto a los trabajadores de la Salud mantienen ese territorio matancero con cero casos positivos a la Covid-19.

Granma – Trabajadores de la campaña antivectorial, especialistas y técnicos de la salud, lideran desde hoy y todo este mes, labores de saneamiento en Bayamo para evitar la procreación del mosquito Aedes Aegypti.

Villa Clara – En vísperas del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, Villa Clara exhibe importantes avances en el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, conocido como Tarea Vida.

Las Tunas – Las obras constructivas del parque eólico La Herradura Uno, las de mayor inversión de su tipo en Cuba, avanzan en el municipio tunero Jesús Menéndez en medio del enfrentamiento a la pandemia.

Artemisa – Ante la necesidad de distribuir más alimentos a la población, 10 minindustrias del Ministerio de la Agricultura en Artemisa elevan sus producciones de conserva de frutas y vegetales, jugos, siropes y embutidos.

Pinar del Río –Los Agroforestales de Pinar del Río laboran en alcanzar las 9 mil 400 toneladas de carbón vegetal, de las cuales mucho más de la mitad tendrán como destino los mercados de países europeos.

Ciego de Ávila – Los trabajadores avileños de las comunicaciones laboran en sitios intricados en el montaje de centrales telefónicas y Radio bases con tecnología 4G como parte de la informatización de la sociedad.

