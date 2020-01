Reportan beneficios de medicina verde en Matanzas

Matanzas, Cuba. – En el desarrollo de la Medicina Natural y Tradicional, en la provincia de Matanzas se aprecian avances en los indicadores del programa y el completamiento de la red de establecimientos de ese servicio.

Entre los principales resultados del territorio en ese renglón resaltan el fomento del uso de las plantas medicinales y la incorporación de nuevas variedades a las ya existentes para el alivio de diversas dolencias.

Los municipios del Plan Turquino Manatí muestran saldos positivos, al tiempo que diversas farmacias, hospitales y patios de referencia de la Agricultura Urbana logran los requerimientos que demanda cada renglón.

Al término de 2019 la medicina natural y tradicional en Matanzas busca la excelencia, soluciona recomendaciones del Centro Nacional de esa especialidad y contribuye a la reforestación.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.