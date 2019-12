Reconocen a la comunicación como clave para el desarrollo

Guantánamo, Cuba. – La importancia de una buena gestión de comunicación como soporte para el éxito y la sostenibilidad institucional, empresarial y del país, sobresalió en el balance anual de la Asociación de Comunicadores Sociales de Guantánamo.

Además, los participantes reconocieron el decisivo rol de la comunicación institucional, y abogaron por trabajar desde un enfoque más intencionado en aras de que todos los productos comunicativos obtengan el resultado deseado.

Asimismo, enfatizaron en la necesidad de gestionar la comunicación desde todas las aristas, para que sea más integrada y coordinada; al tiempo que instaron a los directivos a priorizar ese tema como ente clave para el desarrollo

Se conoció, también, que una de las proyecciones de la Asociación de Comunicadores en Guantánamo, es potenciar la creatividad y diversidad de la propaganda, para elevar la responsabilidad social.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.