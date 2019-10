Reabrirá Museo Casa Natal Camilo Cienfuegos

La Habana, Cuba. – El Museo Casa Natal Camilo Cienfuegos, en la barriada habanera de Lawton, se encuentra en la última fase de reparación capital para su reapertura el 28 de octubre.

Silvia Vilma Hernández Sánchez, directora de esta institución Monumento Nacional, informó que las labores constructivas comenzaron en 2016 a cargo de la cooperativa Corema, en tanto el Fondo Cubano de Bienes Culturales asumió las acciones de restauración.

Explicó Hernández Sánchez que serán exhibidas nuevas piezas en la colección, entre ellas, las maquetas de la invasión a Occidente y del yate Granma, objetos didácticos basados en técnicas de la nueva museología y las armas utilizadas por el Héroe de Yaguajay.

La instalación cuenta con círculos de interés de filatelia asociados a escuelas primarias, entre las cuales sobresale el colegio Máximo Santiago Haza, del propio municipio de Diez de Octubre.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.