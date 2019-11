Producto avileño con premio en la Feria de la Habana

La Habana, Cuba.- La Empresa Agroindustrial Ceballos, en Ciego de Ávila, ratifica su liderazgo en la exportación de carbón vegetal, producto que recibió medalla de oro en la recién concluida Feria Internacional de La Habana.

El colectivo alcanza por varios años galardones en esa cita comercial, lo que repercute en crecientes ventas de varios productos en el mercado foráneo con beneficios económicos que contribuyen al desarrollo de la entidad.

Agroindustrial Ceballos exporta anualmente más de VEINTE MIL toneladas de carbón vegetal hacia Europa y otros países, a partir del árbol del marabú que entregan productores de esa provincia, Camagüey, Las Tunas y Granma.

Con varias formas productivas y el aporte del sector campesino, la empresa de Ciego de Ávila, con el nombre comercial DCballos, produce también otros renglones de amplia demanda, como jugos de frutas y pastas de tomate y guayaba.

