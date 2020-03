Primera bioeléctrica de Cuba sincroniza con el Sistema Electroenergético Nacional

Ciro Redondo, Ciego de Ávila. – La primera bioeléctrica construida en Cuba sincronizó definitivamente con el Sistema Electroenergético Nacional y avanza hacia la estabilidad en la generación.

Este hecho cobra especial relevancia porque por primera vez el país genera electricidad a partir de la biomasa de marabú, por ahora, única fuente de alimentación de la caldera en funcionamiento, en tanto, el central Ciro Redondo, todavía no está en condiciones de entregar bagazo como material combustible.

Especialistas de la planta, aseguran que todo marcha de acuerdo con lo previsto, y listos para alcanzar la máxima generación de su potencia nominal de 60 megawatts.

La bioeléctrica trabajará de junio a noviembre con biomasa de marabú y de diciembre a mayo con el empleo del bagazo del central, lo que ahorrará al país unos 100 mil barriles de petróleo al año.

