Presentan campaña por aniversario de la Villa de Remedios

Villa Clara, Cuba. – En ocasión de los 505 años de la Villa de San Juan de los Remedios, próximo a celebrarse el 24 de junio, fue presentada la estrategia de comunicación de la campaña con motivo de la fecha.

Durante la presentación, se propuso el eslogan con la frase Vive la tradición, y el logotipo que hace alusión a la Iglesia Parroquial Mayor San Juan Bautista, y al trabajo de plaza típico de sus parrandas.

La estrategia de comunicación de la campaña por el aniversario 505 de San Juan de los Remedios, en Villa Clara, comprende la celebración de los 40 años de la fundación del Museo de las Parrandas, y de la entrega a esa ciudad de la condición de Monumento Nacional.

Los festejos incluyen la celebración de los 200 años de las parrandas remedianas, declaradas hace dos años, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.