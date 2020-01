Periodistas cubanos rechazan amenazas de Juan Guaidó

La Habana, Cuba. – La Unión de Periodistas de Cuba rechazó las amenazas del opositor venezolano Juan Guaidó de sacar del aire la señal de la televisora multinacional latinoamericana Telesur.

En un comunicado emitido en La Habana, la Unión de Periodistas de Cuba denunció que la televisora fundada por el líder bolivariano Hugo Chávez, está amenazada ahora por los títeres del imperialismo estadounidense en América Latina y el Caribe, en especial por el doblemente autoproclamado Juan Guaidó.

La Unión de Periodistas de Cuba afirmó que las declaraciones de Guaidó están alentadas por la administración de Donald Trump, y su mirada de Latinoamérica y el Caribe como patio trasero.

El multimedio Telesur, se erigió como una brecha de libertad de prensa y esperanza contra la censura de los gobiernos fascistas de la región que reprimen, matan y mutilan a sus ciudadanos con la complicidad de las oligarquías mediáticas.

