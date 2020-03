Otorgan Premio por la Vida y Obra de Arquitectura

La Habana, Cuba. – La Doctora en Ciencias Técnicas Madeline Menéndez, maestra de generaciones, se alzó con el Premio Nacional por la Vida y Obra de Arquitectura 2020, en acto por el Día del Arquitecto Cubano.

Fundadora de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, la premiada es parte del claustro de profesores del Colegio de San Gerónimo, de la Universidad de La Habana, y de la CUJAE, y autora de los libros El viejo Vedado, La casa habanera, e infinidad de artículos.

El jurado decidió otorgar el Premio por unanimidad a Madeline Menéndez, teniendo en cuenta sus aportes al urbanismo y la rehabilitación de importantes centros históricos de Cuba, República Dominicana y Venezuela.

En la velada, donde se rindió homenaje a José Antonio Echeverría, el arquitecto Fausto Martínez recibió el Premio Provincial de La Habana “Vida y Obra de Arquitectura”.

