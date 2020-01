Nuevos bríos a innovación en Empresa de Transporte

Las Tunas, Cuba.- En Las Tunas, el movimiento de innovadores experimenta un nuevo impulso en la Empresa de Transporte de Pasajeros y Cargas Generales, Cardinal.

Esa empresa ha logrado recuperar los transbordadores que cubren la ruta entre los poblados costeros de El Socucho y La Boca en el municipio de Puerto Padre, se ha mantenido en servicio gracias a la inventiva del equipo de mecánicos.

Los trabajadores de Cardinal recuperaron un motor de camión para lo cual debieron primero construirle a la nave una barcaza interna e intervenir en otras partes, como el sistema de embrague y la bomba de achique.

Para el presente año, la Dirección de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Cardinal Las Tunas espera registrar al menos 11 innovaciones; mientras se prepara para ser la anfitriona en marzo del Encuentro Nacional de Generalizaciones.

