Nueva bonificación de BANDEC por el 14 de Febrero

Cuba. – El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), anuncia un descuento del 10 por ciento en el precio de los productos comprados por tarjetas magnéticas en los terminales de punto de venta, POS.

La promoción esta disponible para clientes del Banco Popular de Ahorro, del Banco de Crédito y Comercio, así como los del Banco Metropolitano S.A.

BANDEC informa que el 14 de Febrero con motivo del Día de los Enamorados, serán bonificadas en un 10 por ciento del total de las compras y pagos de servicios que los clientes realicen con sus tarjetas magnéticas, en los establecimientos y oficinas comerciales, a través de los POS del 13 al 16 del mes en curso.

Estas bonificaciones aplican a las tarjetas en CUP y CUC emitidas por los bancos a las personas naturales para cuentas de ahorro, cobro de salario, estimulación, las de jubilaciones y pensiones.

