Museo Camilo Cienfuegos será declarado Monumento Nacional

Sancti Spíritus, Cuba. – A propósito del aniversario 30 de la inauguración del Museo Camilo Cienfuegos, en Yaguajay, la institución recibirá la condición de Monumento Nacional.

El centro es referente para el estudio de la vida y obra del jefe guerrillero, quien comandó el Frente Norte de Las Villas, donde concluyó la lucha contra el dictador Fulgencio Batista.

La instalación cultural inaugurada el 28 de octubre de 1989, estaba formada inicialmente por el museo, la estatua del Camilo guerrillero y la plaza, y desde el 2009 acoge al Mausoleo del Frente Norte de Las Villas.

Como es tradicional, mañana 28 de octubre, desde el comité municipal del Partido Comunista de Cuba en Yaguajay partirá la peregrinación de pobladores para depositar flores en el estanque situado en el Conjunto Histórico Camilo Cienfuegos.

