Metraje: medio para llegar al consumo racional del agua

La Habana, Cuba. – Más de 156 mil metrocontadores elaborados por la industria nacional, principalmente para el sector residencial, es el plan de producción para este año como respuesta a la Política Nacional del Agua y al programa de reducción de pérdidas.

Con financiamiento de 23 millones de pesos, la inversión de esa actividad, por primera vez, está a cargo de la Organización Superior de Dirección Empresarial de Agua y Saneamiento, afirmó la Directora de Encargo Estatal, Marcia Almeida.

Agregó que en lo que va de año se han colocado en el país más de 4 mil 700 metrocontadores, e informó que la cobertura hidrométrica en el sector doméstico supera hoy el 23 por ciento, excluyendo a La Habana.

Marcia Almeida recalcó la necesidad del ahorro y uso racional del recurso agua por su importancia para el desarrollo socioeconómico de la nación.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.