Merecido homenaje a la mujer rural

La Habana, Cuba. – La Cooperativa de Créditos y Servicios Sergio González, de Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, será la sede hoy del acto Nacional por el Día Internacional de las Mujeres Rurales y el Día Mundial de la Alimentación.

La funcionaria del Buró Nacional de la Asociación de Agricultores Pequeños (ANAP), María del Carmen Barroso, informó que antes de ese encuentro se han desarrollado disímiles actividades dirigidas a resaltar el papel de la mujer campesina, que trabaja día a día la tierra y en la casa.

Destacó el protagonismo que tienen las brigadas FMC-ANAP en cada una de las formas productivas existentes en Cuba, espacio desde donde contribuyen no solo a la producción de alimentos, sino a la transformación de las comunidades.

A diferencia de otras mujeres del mundo, las cubanas tienen el privilegio de vivir en una sociedad en la que gozan, al igual que los hombres, de todos los derechos.

