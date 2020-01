Madrugada notablemente fría en zonas del interior y sur de Cuba

La Habana, Cuba. – Una Nota Informativa del Instituto de Metereología de Cuba precisa que la última madrugada fue muy fría en localidades del occidente y centro de la Isla, provocadas por un aire invernal procedente del continente y que causó una caída de los termémetros en varias estaciones.

La influencia de una masa de aire seca y muy fría de origen continental, en combinación con otros factores como la poca nubosidad durante la madrugada, la debilidad de los vientos y los procesos de irradiación nocturna, provocaron una madrugada notablemente fría en zonas del interior y sur de gran parte del país. En 32 estaciones meteorológicas se reportaron valores de temperaturas mínimas por debajo de 10 grados Celcius, siendo el valor más bajo de 6.6 grados Celcius en la estación meteorológica de Ciego de Ávila.

En la estación meteorológica de Veguitas, provincia Granma, se reportó una temperatura mínima de 7.0 grados Celcius a las 5:44 am, lo que constituye nuevo record absoluto para la estación, pues el anterior ocurrió en diciembre de 2010 con 7.2 grados Celsius. Además, este valor de temperatura reportado en Veguitas iguala el record absoluto para la provincia que data del 21 de enero 1977 en la estación meteorológica de Jucarito. Por otra parte en la misma provincia, en la estación meteorológica de Manzanillo se registró una mínima de 10.1 grados Celcius, lo cual constituye un nuevo record para el mes de enero en dicha estación, el anterior data del 21 de enero del 1977, con 12.0 grados Celcius. También en la Isla de la Juventud, en la estación meteorológica de la Fe, se igualó el record de temperatura mínima para el mes, reportándose 7.7 grados Celcius, siendo esta valor antes registrado el 20 de enero de 1977.

Otros valores notables fueron:

