Madrugada muy fría en occidente y centro de Cuba

La Habana, Cuba. – Una Nota Informativa emitida este miércoles por el Instituto de Metereología indica que las temperaturas en la última madrugada fueron notablemente frías en el Occidente y Centro de Cuba, mientras se pronostica que esta situación se prolongue esta noche y madrugada.

Durante la madrugada de hoy las temperaturas tuvieron un marcado descenso, con valores de temperaturas mínimas entre 10 y 13 grados Celsius en localidades del interior de occidente y centro, por lo que la madrugada fue muy fría, siendo notablemente fría en algunas localidades de la región central.

Los valores más bajos se registraron en La Piedra, Villa Clara, con 9.0 grados Celsius, seguida por Trinidad, en Sancti Spíritus, con 10.4 grados Celsius, y Sagua la Grande, también en Villa Clara con 10.6 grados Celsius. La estación automática ubicada en el Aeropuerto Internacional “Abel Santamaría” en Santa Clara reportaba entre las 6 y las 7 am temperaturas cercanas a los 10 grados Celsius. También es significativo el valor reportado en Topes de Collantes, en las montañas el macizo Guamuhaya a casi 800 metros de altura, con 6.5 grados Celsius. En general 7 estaciones meteorológicas registraron valores por debajo de 12 grados Celsius.

Esta situación estuvo asociada a la influencia de una masa de aire muy fría de origen ártico, sobre todo el territorio nacional, que en el caso de la región central se combinó con la presencia de poca nubosidad.

