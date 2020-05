Los más destacados en ocasión del 8 de Junio

La Habana, Cuba. Como cada año, la Unión Nacional de Juristas de Cuba dio a conocer los resultados de su Emulación Nacional en provincias y profesionales, teniendo como motivación el aniversario 43 del sector.

Las provincias más destacadas en 2019 fueron Villa Clara, Camagüey, Holguín, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba; las destacadas Pinar del Rio y Ciego de Ávila; mientras que las cumplidoras resultaron La Habana, Artemisa y Matanzas.

Los juristas más sobresalientes a nivel nacional fueron el juez José Ramón González; la fiscal Ariana Toledo Esteva, y Natacha Doimeadiós, especialista de la Dirección Provincial de la Vivienda en Holguín.

El Premio a la Jurista Joven recayó en la Doctora en Ciencias Orisel Hernández Aguilar, profesora de la Universidad de Pinar del Rio, y Santiago de Cuba celebrará el acto nacional por el Día del Jurista, el 8 de junio.

