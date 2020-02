La vía no es para competir en la recogida de pasajeros

La Habana, Cuba. – Cartas, correos electrónicos y llamadas telefónicas de oyentes de esta emisora alertan de conductores de ómnibus en La Habana, tanto articulados como sencillos, que transitan en una carrera de velocidad para ser los primeros en recoger pasajeros en las paradas.

Refieren que han sido testigos de guaguas que se adelantan una tras otras, incluso a Transmetro, burlando cualquier obstáculo de la vía para llegar antes a una paradas y subir la mayor cantidad de pasajeros, lo que, sin duda alguna, reporta mayor recaudación.

Esa práctica irresponsable pone en riesgo de un choque, por las maniobras que tiene que afrontar el chofer, a los pasajeros dentro del ómnibus y a quienes esperan en la acera.

La seguridad vial es sinónimo de vida y actitudes inconscientes de conductores que adelantan para recoger pasajeros primero, solo facilita accidentes con su secuela de muerte.

