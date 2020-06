La UJC y la OPJM felicitan a niños y jóvenes en ocasión del 1ro de Junio

La Habana, Cuba. – La Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí envían un mensaje a los niños y adolescentes cubanos, este 1ro de junio, por el Día Internacional de la Infancia, fecha de recordación mundial.

Este día se festeja y recuerda los derechos de los niños a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar en el que hayan nacido.

También se hace un llamado a solucionar las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor.

Expresa el mensaje que la realidad de nuestro archipiélago es diferente, pues nuestro Estado garantiza la protección de la infancia y vela por el cumplimiento de sus derechos, ya que la Revolución ha creado una obra social dedicada al desarrollo, protección y participación de la población más joven.

