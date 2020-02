La higiene en La Habana es una tarea de todos

La Habana, Cuba. – El Partido Comunista de Cuba (PCC), Gobierno y organizaciones de masas de La Habana convocan a los residentes, trabajadores y personas que se encuentren de tránsito en la capital a participar en el movimiento popular Por una Habana más bella, limpia y saludable.

La iniciativa contempla un grupo de medidas organizativas que entrarán en vigor a partir del 1ero. de marzo y van dirigidas a responsabilizar a las entidades estatales y sociales de la limpieza de sus establecimientos y entorno perimetral.

En las comunidades también se realizarán acciones para movilizar a las familias, con el objetivo de que depositen los desechos domésticos en los puntos de recolección establecidos en los horarios de 06:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

Informa el Gobierno Provincial de La Habana que, igualmente, se responsabilizará a familias y entidades que generen escombros, de su depósito en los puntos establecidos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.