Jugando y aprendiendo

La Habana, Cuba. – Los pequeños amantes de los videojuegos ya cuentan con dos nuevas opciones ciento por ciento cubanas para generar habilidades informáticas, activar procesos como la memoria, el pensamiento, y la rápida solución de problemas.

Coco Pak y Laberinto HD, son los nombres de los juegos que se suman al catálogo de la plataforma Ludox para el entretenimiento de los niños mayores de 7 años.

Coco Pak, se inspira en el hockey de aire, juego de mesa que se combina con la fantasía para animar la Isla Dorada, y es un híbrido que incluye peleas; mientras que Laberinto HD tiene como protagonista un niño que recorre una mazmorra, y trata de no chocar con monstruos fantásticos para salvar a la princesa.

Fantasía y creatividad se unen en estos videojuegos desarrollados en la isla, a los que también se puede acceder en los Joven Clubs de Computación y Electrónica de todo el país.

