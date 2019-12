Júbilo por el aniversario 61 de la Revolución

Cuba. – Con las banderas Por el desarrollo de la economía y la defensa del país, los colectivos laborales celebran con gran júbilo, a lo largo y ancho del país, el aniversario 61 del Triunfo de la Revolución.

Más de tres millones de trabajadores, estatales y no estatales, son agasajados por las secciones sindicales, en actos donde el Consejo de Estado, la Central de Trabajadores de Cuba y los Sindicatos nacionales entregan estímulos morales a los afiliados más destacados.

Por el desarrollo de la economía y la defensa del país, en los centros de trabajo se brinda una preliminar información sobre el cumplimiento de los planes de este año y los objetivos para el 2020.



Es voluntad de los trabajadores ratificar el respaldo de la Revolución cubana que acoge como eterno líder al Comandante en Jefe Fidel Castro.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.