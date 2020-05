La Habana, Cuba. “En esta batalla por la vida frente a la COVID-19, el aporte de los jóvenes ha sido oportuno, fresco, y poniendo creatividad y vocación en cada una de las tareas en las que el país ha necesitado de ellos”

Así aseveró el Primer Secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, Diosvany Acosta, quien destacó que a lo largo de la Revolución, cuando se ha demandado la participación de las nuevas generaciones, estas han dado el paso al frente, y ahora no ha sido diferente.

Acosta significó la valiosa labor de los más de 41 mil estudiantes de Ciencias Médicas, tocando las puertas de los hogares con seriedad y profesionalidad, convirtiéndose en parte de la comunidad.

Subrayó que a partir de 12 tareas de mayor impacto para la nación, los jóvenes se han sumado a la producción de alimentos, la zafra, la construcción de viviendas y el ahorro energético, entre otras.

Alegre y comprometida juventud

El Primer Secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, Diosvany Acosta, señaló que se crearon 305 contingentes formados por jóvenes en todas las provincias y municipios, para participar en las actividades que demanden de su accionar ante la COVID-19.

Reconoció a aquellos que forman parte hoy de las 26 brigadas Henry Reeve, ejemplos de internacionalismo, que dan una bofetada a quienes se han dedicado a calumniar la colaboración médica cubana.

Acosta dijo que habrá en su momento -en todos los centros de trabajo- un reconocimiento a los jóvenes por su disposición y aporte en el enfrentamiento al nuevo coronavirus, y se hará con la entrega de la condición excepcional Jóvenes por la Vida. Destacó la fortaleza de formar parte de una juventud diversa, alegre, comprometida con su tiempo, y que valora los sentimientos y principios.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.