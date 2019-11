Intercambian delegados de Encuentro de Solidaridad con cederistas

La Habana, Cuba. – Delegaciones extranjeras que participan en el Encuentro Antimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo,intercambiaron en la noche de este viernes con cederistas de la comunidad Barbosa,en el municipio capitalino de Playa.

Presidentes de movimientos sociales y activistas, patentizaron la solidaridad militante y revolucionaria , durante la realizacion de una tribuna antimperialista a la que asistio Teresa Amarelle, miembro del Buro Politico y secretaria general de la Federacion de Mujeres Cubanas (FMC).

Milagro Rivera,presidenta del Comite de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico, hablo en la Tribuna Antimperialista expresando que la mayor de las Antillas nunca ha estado ni estara sola en la defensa de sus principios revolucionarios.

En la comunidad Barbosa cederistas y activistas sociales expresaron su repudio al Imperialismo.

