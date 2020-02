Inaugurará el Jardín Botánico Nacional el primer canopy de La Habana

La Habana, Cuba. – La próxima inauguración del primer canopy de La Habana, en el que confluirán turismo de naturaleza, aventuras y conocimientos, cuenta entre las principales novedades del Jardín Botánico Nacional de Cuba para el 2020.

Alejandro Palmarola, presidente de la Sociedad Cubana de Botánica, precisó que el montaje del canopy, que será uno de los más grandes de Cuba, se encuentra en proceso de finalización, que tendrá un kilómetro y medio de vuelo, y que se espera quede inaugurado en el mes de marzo.

Ello, significó, se une a otras novedades que tienen que ver precisamente con el estímulo al turismo de naturaleza en la instalación, como los recorridos guiados en bicicletas eléctricas.

El canopy o recorrido por cables de acero aéreos va a tener el atractivo, además del recorrido turístico, de ser educativo, pues en todo lo que hace el Jardín Botánico hay ciencia de fondo, aseguró.

