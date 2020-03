Hidrómetros en Guantánamo contribuirán a uso eficiente del agua

Guantánamo, Cuba. – La Empresa Provincial de Acueductos y Alcantarillados de Guantánamo instalará más de 5 mil hidrómetros este año en ese territorio, para contribuir al ahorro y lograr eficiencia en el uso del agua.

Los directivos de la entidad refieren que debido al incremento que tendrá la producción nacional, esa cifra supera a la del último año, cuando fueron metrados más del 99 por ciento de los clientes estatales; y en el sector residencial se instalaron poco más del 23 por ciento.

Agregaron que aunque la proyección es instalar el servicio a todos los clientes de Guantánamo, este año serán prioridad el completamiento del sector estatal, algunas zonas del sector doméstico, y la sustitución de aparatos averiados.

Los precios de la nueva tarifa para clientes con metraje en el servicio de agua oscilan desde 25 centavos hasta 15 pesos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.