La Habana, Cuba. – Gracias al legado de sus antiguos trabajadores y la abnegación de los actuales, el Hotel Nacional de Cuba es una fortaleza de memoria histórica y cubanía, expresó Antonio Martínez, director de la emblemática instalación, próxima a cumplir 89 años de inaugurada.

El directivo intervino en el homenaje a hombres y mujeres con más de 40, 50 y 60 años de labor en el centro, actividad dedicada al aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

Los homenajeados conocieron que a pesar del recrudecimiento del bloqueo, el Hotel Nacional cumple el plan de este año con utilidades y un valioso aporte a la economía del país.

José Soto, Secretario general de Buró sindical de la icónica instalación, informó a los presentes que el colectivo completó el aporte anual para la defensa de la Patria y ratificó la condición de líder en la hotelería cubana.

