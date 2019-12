Fortalecen en Artemisa los Destacamentos Mirando al Mar

Artemisa, Cuba. – El integrante del Consejo de Estado, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Carlos Rafael Miranda Martínez, asistió en Artemisa al balance anual de los Destacamentos Mirando al Mar.

Con la presencia de la funcionaria del Comité Central del Partido, Odalis González Pérez, se evaluó el funcionamiento y papel preventivo de esos grupos en las zonas costeras del territorio artemiseño.

En ocasión del Aniversario 50de los Destacamentos Mirando al Mar, el coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, llamó a fortalecer esas estructuras con personal más preparado política e ideológicamente.

La provincia de Artemisa cuenta con esos destacamentos en los costeros municipios de Güira de Melena, Mariel, Bauta, Caimito, Bahía Honda y Alquízar, desde donde defienden las conquistas de la Revolución y su continuidad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.