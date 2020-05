Finaliza caurentena sanitaria en Consejo Popular de Camajuaní

Villa Clara, Cuba. – La cuarentena por la Covid-19 ante un evento epidemiólogico ocurrido hace casi un mes en el Consejo Popular Camajuaní Dos de la provincia de Villa Clara, concluyó este viernes.

Dilkis Ponce, presidenta del Consejo de Defensa en Camajuaní, dijo a la prensa que las familias cooperaron con efectividad en todo el trabajo sanitario, en las diferentes comunidades y acataron con disciplina lo estipulado por las autoridades de ese municipio.

Los habitantes del Consejo Popular Camajuaní Dos, en Villa Clara, agradecieron al Estado cubano por las atenciones recibidas, tanto desde el punto de vista médico como de la alimentación.

Desde hace más de 20 días en ese territorio no se diagnostica ningún caso positivo al nuevo coronavirus, aunque las autoridades continúan extremando las medidas sanitarias a través de pesquisas y otros controles de salud, para evitar contagios por la enfermedad.

