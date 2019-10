Felicita Raúl a las milicias en su aniversario 60

La Habana, Cuba.- El General de Ejército Raúl Castro, Primer secretario del Comité Central del Partido, felicitó a los milicianos en carta enviada al acto por el aniversario 60 de la fundación de las Milicias Nacionales Revolucionarias, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y de recordación a Camilo.

En el acto, presidido por José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido, y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, se leyó la misiva que expresa la importancia de las Milicias en la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo.

Raúl señala en la carta que hoy ante el incremento de las amenazas contra la Patria, es momento para redoblar la preparación en todos los órdenes.

Al primer secretario del Partido se le otorgó la condición de fundador del MINFAR por mantener una actitud decisiva en la lucha insurreccional y la defensa de la Revolución.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.