Felicita la ANIR a periodistas por el Día de la Prensa Cubana

La Habana, Cuba. – En ocasión de este 14 de marzo, la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), envió una felicitación, en nombre de su membresía, a periodistas del país por el Día de la Prensa Cubana.

Es un orgullo contar con profesionales serios, responsables y reconocidos por las publicaciones en periódicos, revistas, la radio, televisión y agencias cablegráficas sobre el quehacer del pueblo en la construcción del Socialismo, expresó Alfredo Machado, presidente de la ANIR.

Añadió que gracias a ellos, los innovadores y racionalizadores son reconocidos en esos medios, por sus esfuerzos, logros e iniciativas, en apoyo a la producción, los servicios y desarrollo del país.

La ANIR deseó éxitos a los colectivos de trabajadores de los medios de comunicación masiva, en la labor diaria de destacar los avances de nuestra sociedad , en función del desarrollo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.