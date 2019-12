Falleció la periodista Mirtha Inés Cervantes

La Habana, Cuba. – La periodista Mirtha Inés Cervantes, quien fuera directora de Radio Reloj durante varios años, falleció hoy a los 71 años de edad, víctima de un fulminante cáncer.

Cervantes comenzó su vida profesional en esta emisora, a la que se incorporó en septiembre de 1974 para cumplir el Servicio Social, lo que sería el inicio de una ascendente carrera hasta llegar a ocupar la dirección de Radio Reloj.

Militante del Partido Comunista de Cuba, Mirtha Inés Cervantes cumplió misión internacionalista en la República Popular de Angola, y años más tarde, después de jubilada, mantuvo la sección La Cocina de Paquita, que salía al aire cada domingo en nuestra Revista Semanal.

Por voluntad personal y familiar sus restos, que son expuestos en la Funeraria de Zapata y Dos, en La Habana, serán cremados. Llegue a familiares y amigos las condolencias de Radio Reloj, que ha perdido a una de sus más queridas profesionales.

