Esta noche en Hacemos Cuba un acercamiento a la Gaceta Oficial

La Habana, Cuba. – Escuchamos con frecuencia que las disposiciones jurídicas serán publicadas en la Gaceta Oficial de la República para su conocimiento general.

¿ Por qué en ella y no en medios de difusión de mayor alcance? ¿ Ha leído la Gaceta? ¿ Qué relación existe entre publicación y entrada en vigor ? ¿ Si está en la Gaceta se asume que ya todos conocemos esa disposición? ¿Por qué? ¿ En qué sentido se trabaja para lograr un mejor acceso a la Gaceta?



Daysi Miriam González Leyva, directora de la Gaceta Oficial de la República, responderá a estas y otras preguntas, en vivo, a través de los canales Cubavisión, Caribe y Cubavisión Internacional. Al concluir la Emisión Estelar del NTV.

