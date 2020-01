El privilegio de trabajar por la electricidad

La Habana, Cuba.- El 2019 fue un año de proezas laborales para el sector eléctrico, los esfuerzos de todos sus trabajadores hicieron posible que el sistema empresarial de la Unión Eléctrica se creciera ante el recrudecimiento del bloqueo.

Durante la celebración por el Día del trabajador del sector eléctrico, se ratificó que esa esfera siempre cumplirá con la misión de generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía con logros en el cuidado del medio ambiente.

El Secretario General del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Energía y Minas, José Cabrera, resaltó que en situaciones complejas se trabajó en la solución de los problemas para prestar los servicios y cumplir con las inversiones, destacando la reparación y mantenimiento de redes, plantas y grupos generadores.

Como parte de la jornada se entregó la distinción Ñico López a 4 hombres y mujeres del gremio.

