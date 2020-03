Distinguen en Camagüey a historiadores cubanos

Camagüey, Cuba. – En reconocimiento a la profundidad de una obra en la que resaltan estudios referidos a José Martí, Julio Antonio Mella y Ernesto Guevara, los investigadores Adys Cupull y Froilán González fueron declarados Hijos Adoptivos de la ciudad de Camagüey por la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Agradecemos a las autoridades y al pueblo, y les prometemos que seremos leales a Cuba y a la Revolución; seremos unos soldados camagüeyanos que honraremos a esta ciudad, expresó Froilán en nombre de los dos.

Unidos en la vida personal y profesional, ambos profesores registran más de 40 títulos en coautoría, los cuales constituyen obligada consulta para la comprensión de importantes acontecimientos.

Los escritores Adys Cupull y Froilán González, declarados Hijos Adoptivos de la Ciudad de Camagüey, asisten a la Feria Internacional del Libro que transcurre en dicha urbe.

